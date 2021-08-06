16:53, Сьогодні

Росія поширює багато чуток — в оператора ГТС розповіли про транзит газу Ольга Бєлькова розповіла, чи готова до викликів українська ГТС

"Північний потік-2" — це інструмент російської диверсії. Так вважає польський міністр закордонних справ Збігнєв Рау. Він зазначив, що Москва може використовувати газопровід для шантажу не лише України, а й усієї Центральної Європи. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна опрацьовує всі ризики, пов'язані з запуском "Північного потоку-2".

Ситуацію з транзитом газу через Україну прокоментувала директорка з міжнародних відносин оператора ГТС України Ольга Бєлькова в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я можу офіційно заявити, що ми продовжуємо транзит як належить і як визначено контрактом. Ми виконуємо всі зобов'язання як стосовно наших міжнародних партнерів, так і в рамках зобов'язання згідно із законом про внутрішній ринок газу. Наша основна задача — транспортування газу, щоб забезпечити всіх, кому він потрібен і хто має на нього право. Основна зона нашої уваги — це безпека постачання газу для потреб України та за угодою з нашими партнерами", — сказала вона.

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Бєлькова розповіла про можливості української ГТС.

"Наші потужності досягають 146 млрд кубів газу на рік. Це дуже великі потужності, які жодного разу не були піддані сумніву навіть самою Росією. Вони поширюють багато чуток, мовляв, труба стара тощо. Вік тут ні до чого. Декілька років тому ми транзитували до 100 млрд кубів газу. Причин говорити, що ми не можемо робити цього зараз, немає. Ми можемо і 50, і 60, і аж до повної потужності закачування труби. На жаль, зараз у "Газпрому" немає додаткового попиту, попри те, що в Європі зараз фактично криза ціни на газ, це проблема всієї Європи. Ціни на газ досягли дуже високого рівня. Разом з тим "Газпром" не заповнює нашу трубу додатковими об'ємами", — сказала вона.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю чеському тижневику "Ехо" висловився про російський газопровід.

"Росія сигналізує про те, що вона використовуватиме газопровід Nord Stream-2 як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи. Протягом 18 років всі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік — це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО", — сказав він.