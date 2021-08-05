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Колапс і корупція: Ляшко висловився про ситуацію в енергетиці Олег Ляшко розповів, що потрібно зробити, щоб реанімувати українську енергосистему

Україні потрібен нормальний ринок електроенергії, для чого необхідно виконувати прийнятий у 2018 році закон — про це заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Тарифи на світло повинні бути справедливі, щоб родина могла їх заплатити. А хто не може заплатити, малозабезпечений українець, повинен отримати субсидію від держави, щоб у його хаті було світло і тепло. Коли людина економить кожну копійку, а уряд їй не допомагає, водночас блатні в маєтках у Конча-Заспах так само повинні платити за свої маєтки три копійки. Де справедливість? Чому власник маєтку у 5 тис. кв. метрів повинен платити за електроенергію стільки ж, як і людина, яка живе в однокімнатній квартирі? Той, хто живе в однокімнатній квартирі, хто економить, той повинен мати підтримку від держави, а хто має маєток – плати реальну ринкову ціну", — сказав він.

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Ляшко наголосив, що Україна повинна виконати закон про об’єднання з європейською енергосистемою.

"Все, що сьогодні відбувається на ринку електроенергії, це суцільний колапс і корупція, до чого це призвело – волюнтаризм, ручне керування електроенергією і запуск в Україну російської та білоруської електрики. Для Росії енергетика - це зброя. Ми вимагаємо від влади негайно виконати закон, який фракція Радикальної партії голосувала у 2018 році, про ринок електроенергії. Цей закон передбачає об’єднання з європейською енергетичною системою. Для цього ми повинні припинити російський імпорт, і в режимі автономії українська енергетична система має пропрацювати хоча б рік. Об’єднання з енергетичною системою ЄС дає прозорість, конкуренцію, демонополізацію, чесні й справедливі тарифи, відсутність корупції та ручного управління. Від цього виграє кожен український споживач, українські підприємства", — сказав він.

Нагадаємо, з січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд гривень. 26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, однак всупереч вимогам закону зупинила його тільки на 4 місяці - до 1 жовтня 2021 року.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що наступний опалювальний сезон в Україні під загрозою через імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Через покупки за кордоном українські виробники електроенергії знижують потужності й, відповідно, менше закуповують вугілля на шахтах. Тому і гірники залишаються без роботи та зарплати, зазначив політик. До опалювального сезону, на думку Ляшка, ситуація може стати критичною.