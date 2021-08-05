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В українців не залишиться пенсій — Ляшко розкритикував ініціативу влади Олег Ляшко розповів, чим загрожує українцям введення накопичувальної системи пенсій

Українці можуть залишитися без пенсій через експерименти уряду, заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він відповідав на запитання, чи готове українське законодавство та інституції до накопичувальної системи пенсій.

"Поділяю ваше занепокоєння (щодо втрати накопичень — ред.). Уряд намагається знову ставити експерименти над громадянами України, які працюють. Ці експерименти можуть закінчитись тим, що в українців не залишиться пенсій. Перше, що ми бачимо, – вводяться додаткові податки, бо окрім внеску до загальної пенсійної системи, люди повинні платити додатково із зарплати у приватні пенсійні фонди. Хто нестиме відповідальність, якщо цей приватний пенсійний фонд зникне разом із грошима людей, які десятки років туди сплачували свої внески", — сказав він.

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Політик розповів що потрібно для того, щоб накопичувальна система працювала.

"Накопичувальна система – це коли людям є з чого накопичувати. Коли сьогодні більшість українців працюють нелегально, 2 млн українців отримують мінімальну зарплатню, то з чого вони будуть накопичувати? Тому щоб працювала ця система, треба радикально збільшувати зарплати для людей, які працюють", — сказав він.

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Нагадаємо, 2 червня Кабінет міністрів затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономіки вироблять пропозиції щодо впровадження на базі чинного законодавства з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери. За задумом уряду, це стане переходом до повноцінної накопичувальної системи.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що пенсійна реформа, яка передбачає введення накопичувальної пенсійної системи в Україні, містить два ризики.