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Міністр про підвищення зарплат лікарям: у нас все вийде Віктор Ляшко розповів, що буде з зарплатами медичних працівників

Чи піднімуть зарплату лікарям в Україні, розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Одне з питань – мотивація медичних працівників, оскільки заробітна платня має бути як мінімум рівнозначна середній. Тому і був указ президента, що зарплата медсестри має бути на рівні 13,5 тис., а зарплата лікаря – мінімум 20 тис. грн. Буквально перед цим ефіром був у Мінфіні, де ми проговорювали бюджетний запит на 2022 рік. Ми обговорили кількість додаткового фінансування для системи охорони здоров’я, зокрема для програми медичних гарантій, щоб вирішити питання підняття зарплат медичним працівникам. Я думаю, у нас все вийде, коли ми працюємо як єдина команда", — сказав він.

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Також Ляшко розповів про заплановану реконструкцію лікарень.

"Паралельно з цим у рамках "Великого будівництва" розпочали модернізацію лікарень. Зокрема на 2022 рік передбачено реконструкцію, будівництво нових корпусів, технічне переоснащення однієї обласної клінічної лікарні, однієї обласної дитячої лікарні в кожній області країни. Це будуть лікарні нового європейського підходу. Це кроки, які не робились в Україні досить давно. Це кроки, які показують, що вся вертикаль влади повернулась обличчям до системи охорони здоров’я", — сказав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні підписав указ, який передбачає підвищення мінімальних зарплат медикам — не менше 13,5 тисячі грн для середнього медперсоналу і не менше 20 тисяч грн для лікарів.

У грудні 2020 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що середня зарплата співробітників галузі становить 9 тис. грн для лікарів, 7 тис. грн — середній медперсонал, 5 тис. грн — молодший медперсонал. Очікувалося, що протягом року медичні працівники зможуть розраховувати на підвищення зарплат до 30%.