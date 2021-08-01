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Курс долара в Україні: у Зеленського озвучили прогноз до кінця року Олег Устенко вважає, що передумов для різких стрибків курсу немає

Курс долара до гривні в Україні до кінця 2021 року зберігатиме стабільність, очікуються коливання в діапазоні 27-27,5 грн за долар.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"У нас є 28,4 млрд доларів золотовалютних резервів - більше, ніж достатньо, для того, щоб перекривати майже 5 місяців нашого так званого критичного імпорту. Вважається, що 3 місяці перекриття - це вже стабільна ситуація. В липневому звіті НБУ йдеться про те, що у нас непогані макроекономічні показники, насамперед йдеться про рахунок поточних операцій. До кінця року я не бачу макроекономічних причин для послаблення гривні", - заявив Устенко.

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Радник Зеленського прогнозує, що гривня до кінця року " перебуватиме в тому діапазоні, який був визначений на цей рік, а це означає 27-27,5 грн за долар вона має коливатися до кінця року".

"У вересні ми проходимо великі виплати, але подушка безпеки вже сформована. Ми очікуємо місію МВФ, це означає, що розблоковані кошти не тільки міжнародних інституцій, а й є доступ до більш дешевих коштів на світових ринках. З цього боку не буде жодних проблем. Не бачу до кінця року жодних ризиків", - додав він.

Нагадаємо, що Україна 2021 року очікує отримання чергового траншу в розмірі 2,9 мільярда доларів від МВФ. Раніше Олег Устенко розповів, що Україна має намір виконати всі зобов'язання, взяті перед Міжнародним валютним фондом, для продовження співпраці з МВФ.

Своєю чергою, заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на курс долара в Україні впливають чотири фактори.

"Сьогодні ми спостерігаємо цілу низку факторів, які позитивно впливають на посилення курсу української гривні. Це передусім зростання цін на сировинних ринках, з одного боку. Хоча з іншого боку, треба говорити про те, що в нас збільшується імпортна складова… Другий фактор, чому гривня посилюється – це продаж українцями долара. Сумарно з початку року було продано більше ніж на мільярд доларів. Третій фактор – це нерезиденти, попит на внутрішні облігації державної позики… Є ще четвертий фактор - ситуативний, коли гривня, наприклад, на початку травня значно посилювалась, тому що сплачували податки, продавали експортери долар, чи, наприклад, закінчився період виплати дивідендів українськими компаніями, власниками яких є закордонні материнські компанії", - розповів Фурман.