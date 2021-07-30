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Можемо чекати нормальної електроенергії 20-30 років — депутатка про RAB-тарифи Людмила Буймістер розповіла, чим корисні Україні стимулюючі тарифи на електроенергію

Стимулюючі тарифи дозволять налагодити електромережі через 15 років, інакше чекати доведеться ще довше — про це заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" депутатка від "Слуги народу" Людмила Буймістер.

"Ми цим питанням багато займалися минулого року, був прийнятий революційний для України підхід, який є нормальним для цивілізованих країн — щоб у тарифі на передачу електроенергії була так звана інвестиційна складова, яка дозволяє оновлювати мережі. Стан мереж у нас в країні катастрофічний, це починають відчувати всі українці. Навіть в моєму рідному селі в Чернівецькій області вже зараз щонеділі по 2-3 години люди сидять без світла, і це через те, що протягом 30 років не вистачало коштів на оновлення мереж. Сьогодні закладена формула, яка за 13-15 років дозволить привести нас до більш-менш європейських показників. Сьогодні кожна людина приблизно 10-11% переплачує за ту електроенергію, яка просто губиться в мережах через те, що вони застаріли. Щоб мережі могли нормально розвиватися, було прийнято таке рішення, і важливо, щоб ставки за тарифами, які дозволили компаніям залучити кошти, залишалися принаймні на сьогоднішньому рівні", — сказала вона.

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За словами Буймістер, дії НКРЕКП можуть привести до того, що Україна не зможе приєднатися до європейської електромережі.

"Регулятор спочатку хотів сказати, що не потрібно цього робити, нехай мережі загинаються і далі, логіка незрозуміла. Але сьогодні вони повертаються до цих розмов, і ширяться чутки, що регулятор буде ініціювати зниження тарифу. Це призведе до того, що українцям доведеться чекати нормальної електроенергії вже не 15 років, а 20-30, або навіть ніколи. Це також загрожує стратегічним неприєднанням до європейської електромережі, яке має відбутися 2023 року. З таким станом мереж, як сьогодні, нас до Європи не візьмуть", — сказала вона.

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Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила 26 серпня 2020 року стимулюючий тариф на електроенергію, або RAB-тариф. Це означає, що з оплати користувачами частина грошей піде на оновлення електромереж, а якщо аварійних відключень не ставатиме менше, обленерго сплачуватимуть штрафи.

Раніше Людмила Буймістер розповідала про користь RAB-тарифу в Україні. "Можемо розраховувати, що набагато більше інвестицій заходитиме в країну, і таким чином зростатиме попит на електроенергію. І, за великим рахунком, коли ми оновимо електромережі, кожен споживач платитиме менше", — сказала вона.