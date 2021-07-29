16:51, Вчора

МВФ турбують законопроєкти про НБУ і НАБУ - в "Слузі народу" розповіли про співпрацю Олександр Корнієнко зазначив, що робота з МВФ може "пригальмуватися", але 2,7 млрд доларів поза траншем Україна отримає

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом може трохи "пригальмуватися" через законопроєкти про реформу НБУ і Національне антикорупційне бюро. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Наскільки я знаю, є дві позиції, які турбують наших партнерів (в МВФ - ред.). Це законопроєкт про НБУ, це продовження реформи НБУ. Але є і позиція щодо законопроєкту про Національне антикорупційне бюро, там можуть бути дискусії, в (сесійному - ред.) залі було багато версій, позицій, правок. Історія з НАБУ може нас в цьому питанні трохи... не затримати, а пригальмувати. Я думаю, що це буде такий важливий пункт, можливо, партнери щось доповнять", - сказав депутат.

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Також Корнієнко підтвердив надання МВФ 2,7 млрд доларів, які не є черговим траншем.

"Окремо ведеться розмова про безумовне надання певної суми, яку всі країни отримують зараз (2,7 млрд доларів - ред.). Це інший механізм. Хоча ми будемо від МВФ чекати інформації, як вони це бачать, можливо, вони якісь теж умови будуть виставляти", - сказав Корнієнко.

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Раніше радник президента з економічних питань Олег Устенко розповів, що протягом декількох тижнів Україна отримає від МВФ 2,7 млрд доларів. "Це технічна процедура. Україна є акціонером МВФ, ми учасники МВФ, у нас там є своя частка. І коли збільшується загальний капітал будь-якого умовно акціонерного товариства, то збільшуються і абсолютні величини для кожної країни-учасниці. Наша частка приблизно 0,6%. Ці 0,6% ми і отримуємо - 2,7 млрд доларів, про які говорить глава МВФ", - пояснив він.

Нагадаємо, що Україна, яка стала членом МВФ в 1992 році, очікує на отримання чергового траншу в розмірі 2,9 млрд доларів в 2021 році. За даними "ВВС Україна", всього за понад 25 років співпраці України і МВФ уклали 10 кредитних угод, дві з них передбачали застосування механізму розширеного фінансування, а інші вісім - механізм stand-by.