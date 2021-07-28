23:48, Вчора

Арахамія про "Північний потік-2": Україні потрібні гарантії транзиту газу, а не обіцянки Транзит газу - питання не лише економіки, але й безпеки, наголосив депутат

Україна буде добиватися від США та Німеччини реальних гарантій, а не простих обіцянок, щодо транзиту газу після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Будапештський меморандум-2 – так ми назвали цей короткий брифінг Байдена і Меркель (щодо запуску "Північного потоку-2" - ред.). Там немає ніяких гарантій, окрім голослівних фраз. Для нас як для влади зараз головне завдання – максимально використати всі дипломатичні потужності в країні, зокрема і візит Зеленського до США, щоб захистити і отримати компенсаторні механізми та гарантії. Давайте будемо розділяти економічне і безпекове питання. Безпекове питання – це енергетична незалежність, енергетична безпека. Якщо повністю припиниться транзит, то це призведе до того, що може бути газова криза в країні. А економічне питання – це втрата 3 млрд доларів на рік, за 10 років це 30 млрд доларів. А натомість нам пропонують невизначений "зелений" фонд на 1 млрд доларів", - підкреслив нардеп.

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За словами Арахамії, "звучить це не дуже адекватно".

"Тому ми доносимо цю думку до всіх наших партнерів. У США, доречі, дуже великий резонанс із цим пов'язаний, всі республіканці одностайно критикують рішення Байдена, і навіть десь половина демократів публічно це роблять, що не дуже звично для США, бо вони критикують свого ж президента, будучи з ним у лавах одної партії. Бо це рішення дуже дискусійне", - сказав "слуга народу".

Як зазначив нардеп, "все, що на рівні обіцянок – це не гарантії".

"Давайте будемо реалістами. Тому ми будемо вимагати контрактів – фактично це контракт на транзит з гарантованою оплатою. Можливо, вимагати – це не дуже правильне слово. Ми будемо працювати по всіх дипломатичних каналах. У нас зараз сильні союзники в цьому питанні – Польща та Литва", - сказав він.

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Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США і Німеччина зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, яка єдина гарантія щодо транзиту газу може задовольнити Україну. "Новий контракт на транспортування газу на 10-15 років в обсягах не менше ніж є зараз. Всі інші гарантії, я вважаю, не забезпечують нам наповнення бюджету й отримання достатнього тарифного доходу для компанії", - зазначив він.