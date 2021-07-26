22:51, Вчора

Ляшко про "Північний потік-2": Україні встромили ніж у спину Політик вважає, що США і Німеччина зрадили Україну

Країни Заходу, погодившись на добудову російського газопроводу "Північний потік-2", уклали "газовий пакт Молотова - Ріббентропа" та фактично зрадили Україну.

Таку думку висловив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Що буде з нами - залежить від нас. Наші партнери нас зрадили - Меркель, Байден... Додайте сюди ще Путіна, це не просто угода між Німеччиною і США, це тристороння угода між Німеччиною, Росією і США. Я вважаю, що це зрада, це ніж у спину. Вони просто нам встромили ніж у спину і прокрутили", - підкреслив політик.

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Ляшко також нагадав, що "нічого нового в історії немає".

"Згадайте серпень 1938 року пакт Молотова - Ріббентропа, де німці і Радянський Союз поділили тодішню Європу... Згадайте угоду між німцями і британцями, коли вони розділили між собою Чехословаччину і зону впливу в Європі. Нічого нового немає в цьому світі, і коли ми на когось киваємо, що вони домовилися за нашою спиною, на це і потрібно було розраховувати. Домовляються за спиною у слабких. На жаль, вирішили без України, за Україну, і вважають, що вирішили майбутнє України. Майбутнє України має залежати виключно від нас і нашої боротьби. Вважаю, що ця угода увійде в історію як один з ганебних актів ХХI століття, я б сказав, що це газовий пакт за аналогією з пактом Молотова - Ріббентропа", - зазначив він.

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Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США і Німеччина зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, яка єдина гарантія щодо транзиту газу може задовольнити Україну. "Новий контракт на транспортування газу на 10-15 років в обсягах не менше ніж є зараз. Всі інші гарантії, я вважаю, не забезпечують нам наповнення бюджету й отримання достатнього тарифного доходу для компанії", - зазначив він.