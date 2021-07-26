22:17, Вчора

Українців підсадили на голку субсидій - Ляшко про ціну на газ Політик назвав умову, за якої субсидії стануть не потрібні

Українцям не знадобляться субсидії на оплату комунальних послуг, якщо в країні будуть встановлені чесні тарифи.

Таку думку висловив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Дивіться, яка ціна на газ. Яка нормальна людина може заплатити за той газ? Де взяти гроші? Навіть родина з нормальним доходом, де дружина працює, чоловік працює - і то вони не можуть заплатити. Як можна 14 тис. грн за 1000 кубів заплатити? Скільки потрібно заробляти? Є відповіді від парламенту, уряду, влади на питання, як люди будуть платити за комуналку наступного опалювального сезону? Ми такої відповіді не чуємо, програми дій немає, планів енергонезалежності немає, планів збільшення видобутку свого газу немає, плану реформування "Нафтогаз" не має", - заявив політик.

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Ляшко нагадав, що "Нафтогаз" знаходиться в п'ятірці найбільш прибуткових підприємств і задекларував за півроку 28 млрд грн.

"За чий рахунок прибуток? За рахунок кожного українця. Ви залізли в кишені цих людей, ви їх пограбували, забрали останнє і показуєте, що ви успішна компанія. Газа менше добувають, в модернізацію не вкладають, в енергоефективність не вкладають. Це нечесний прибуток! І розповідають, що цей прибуток іде на субсидії. Навіщо людям субсидії, якщо буде чесна ціна на газ і комуналку? А сьогодні всіх підсадили на голку субсидій при копійчаній зарплатні та пенсії".

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Нагадаємо, Міністерство соціальної політики має намір посилити державний контроль над наданням субсидій і проводити перевірки одержувачів виплат. Проводитиме перевірки уповноважена особа. Планова перевірка проходитиме не частіше одного разу на рік. До участі в перевірках можуть залучатися представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, повідомляє Мінсоцполітики.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла про правила продовження субсидій для українців.

"Уряд у травні сформулював, для кого автоматично перераховуються субсидії. Відтак у нас є близько 2,5 млн господарств, для яких не потрібно буде ходити й подавати нові декларації, за них це зроблять органи соціального захисту, інформація про одержувачів цих субсидій буде верифікована Міністерством фінансів. Відтоді буде прийнято рішення, якщо в людей не змінилися майнові позиції та склад домогосподарств, то для них будуть перепризначені субсидії, їм буде про це повідомлено. І дуже важливо: якщо не буде ніяких змін, то субсидія призначається з 1 травня", - зазначила міністр.