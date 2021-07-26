17:05, Вчора

Стаємо багатшими: банкір оцінив зростання зарплат і інфляцію в Україні Тарас Козак також спрогнозував, як зміняться ціни на продукти

В Україні темпи зростання зарплат випереджають інфляцію, таким чином, люди все-таки стають багатшими.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" інвестиційний банкір Тарас Козак.

"Ціни (на продукти - ред.) будуть рости, як росли завжди, тому що гроші дешевшають. Важливо, щоб доходи людей росли швидше, ніж інфляція. В Україні це відбувається з 2015 року, останнім часом зарплата, за даними Укрстату, перевищує 500 доларів, і це зростання швидше, ніж інфляція. Нагадаю, що цього року Нацбанк планує інфляцію приблизно 9%, зарплата зростає на 15-20% щороку, тобто ми все-таки стаємо багатшими, незважаючи на те, що зростає інфляція", - заявив він.

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Банкір спрогнозував падіння цін на фрукти та овочі, оскільки зараз новий урожай починає потрапляти на ринки.

"Влітку традиційне падіння цін саме на продуктові товари. У червні, на жаль, цього не відбулося, ціни зросли на 0,2%, але в липні і серпні, можливо, і в вересні, ціни на товари будуть нижче. В цілому інфляція буде рости і далі, тому що ми бачимо, що джерелом є друк великого обсягу коштів у США і Європі. Ціна на біржові товари, серед яких масло вершкове і соняшникова олія, зростає в світі. Якщо ціна в США на щось вище, наприклад, на соняшникову олію, українські виробники її експортують туди, щоб більше заробити", - зазначив Козак.

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Нагадаємо, Нацбанк України погіршив прогноз інфляції в 2021 році з 8% до 9,6%. Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.

"Інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до позначки 5% у другому півріччі 2022 року", - йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24", що середня зарплата в Україні за рік зросла більш ніж на чверть, а середня пенсія - на 17%.

"Є чим похвалитися. У травні поточного року порівняно з травнем минулого року середня зарплата зросла на 28%, мінімальна зарплата зросла на 27%, середня пенсія зросла на 17%, мінімальна пенсія зросла на 14%, фактичний прожитковий мінімум зріс на 11%. Тобто ми маємо позитивні тенденції", - сказала Лазебна.