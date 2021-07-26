11:55, Вчора

Ціни ростуть: експерт розповів про ситуацію з вершковим маслом і олією Олег Пендзин пояснив, що відбувається з цінами на популярні продукти

Ціни на вершкове масло рекордно піднялися — за 200 грамів доводиться платити понад 50 гривень. Що відбувається на ринку, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Коли ми говоримо про вершкове масло, там ситуація не настільки трагічна. Якщо подивитися, на скільки ціна виросла за рік, то вона зросла менше, ніж сьогоднішній офіційний індекс інфляції. Тобто за рік вершкове масло зросло на 8,5%, водночас у нас офіційна інфляція 9,5%. У нас в лідерах інші олії, наприклад, соняшникова. Вона виросла більш ніж на 70%. Вершкове масло не настільки критичне", — сказав він.

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Експерт розповів про особливості цього сегмента ринку.

"Потрібно розуміти, що виробники масла часто дають разом з ним ще і спреди — є така штука, яка значно нижча в ціні, але молочної сировини там дуже мало - в основному рослинна олія. На жаль, воно набагато гірше за якістю, але дешевше, і багато наших громадян купують саме спреди, а не масло, отже тут теж є особливості ринку", — сказав він.

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Також Пендзин відповів на питання, з чим ситуація в країні значно критичніша та що відбувається з цим продуктом.

"Це соняшникова олія, вона дуже зросла в ціні. Є приклади, коли в Європі вона дешевша, і у сусідів її можна купити на українські гроші десь за 35-40 гривень, водночас в Україні вона коштує набагато дорожче. При цьому цікавий ще один момент: за останній місяць згідно з індексом ФАО, олія у світі подешевшала на 9,5%, а в Україні вона подорожчала на 3,5%, тобто продовжує зростання. І тут є питання до Антимонопольного комітету України. Україна є потужним виробником олії, ми виробляємо до 5 млн тонн на рік, а внутрішнє споживання — 450 тисяч тонн. Тобто ми понад 90% вивозимо за кордон, ми один з найбільших виробників соняшникової олії у світі. І тому те, що відбувається на українському ринку, в тій чи іншій мірі пов'язано з динамікою світових цін. Але потрібно розуміти, що найбільше у світі споживається пальмової олії, вона значно дешевша. Зараз вона подешевшала і потягнула за собою преміум-сорти інших олій. Водночас в Україні пальмова олія не продається, тому у нас в основному представлений середній сегмент олії. І маркетологи наших виробників пішли цікавим шляхом. В Європі та світі тара менше літра практично відсутня. А в Україні у нас спочатку перейшли на тару 800 грамів, а зараз вже можна бачити пляшечки і по півлітра, які продаються за ціною майже як літр", — сказав він.

Індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) — середньозважений показник зміни за місяць міжнародних цін на кошик з п'яти продовольчих сировинних товарних груп: зернові, м'ясо, молочні продукти, рослинна олія та цукор.

Додамо, в серпні в Україні планується ввезення великої партії вершкового масла середньої цінової категорії, що має призвести до зниження цін на цей продукт.