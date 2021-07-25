23:59, 25 липня

Саакашвілі про "Північний потік-2": геополітичне значення України буде зменшуватися Голова виконкому Ради реформ пояснив, як Україна повинна компенсувати втрату транзиту

Після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" геополітичне значення України буде зменшуватися.

Про це заявив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі. На питання, чи можна вірити гарантіям, що транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2" збережеться, Саакашвілі відповів:

"Вірити не можна. Те, що геополітичне значення України після початку роботи "Північного потоку-2" буде зменшуватися - це однозначно. Але це треба компенсувати тим, що Україна повинна розробляти свої ресурси, зокрема зелений водень. Якраз тому Росія і хоче перекрити для України Чорне море - бо на півдні основні поклади зеленого водню. І Росія дивиться на ці речі. Це не емоційна історія, що Путіну раптом захотілося Дерибасівською прогулятися - ні, зелений водень там".

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Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США і Німеччина зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, яка єдина гарантія щодо транзиту газу може задовольнити Україну. "Новий контракт на транспортування газу на 10-15 років в обсягах не менше ніж є зараз. Всі інші гарантії, я вважаю, не забезпечують нам наповнення бюджету й отримання достатнього тарифного доходу для компанії", - зазначив він.