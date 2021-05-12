21:43, Сегодня

Оставили без воды и туалета: в Ровно коммунальщики жестко наказали чиновников

В Ровно местные коммунальщики за долги отрезали от водоснабжения здание городского совета и администрации. Около полутысячи чиновников лишили возможности сходить в туалет или даже просто помыть руки - они вынуждены проситься в соседние кафе.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", с утра в админздании закрыли туалеты, для посетителей повесили специальные таблички. Работники вынуждены ходить в кафе рядом. Там пускают даже без дополнительной оплаты, поскольку знают в лицо чиновников, которые ходят на комплексные обеды. Но служащие все равно жалуются.

"Надо отрываться от рабочего времени и места, идти несколько минут", - говорит начальник отдела Ровенской РГА Богдан Лисовец.

С ним соглашается работница Ровенской РГА Дарья Филимонова:

"Очень затруднительно. У нас большинство женщин. Выкручиваемся, просто ходим в соседние кафе и помещения. Другого выхода нет".

В водоканале объясняют, что не было другого выхода, поскольку долг за потребленную воду достиг 138 тысяч гривен. За полгода райсовет, на чьем балансе находится здание, не заплатила ни разу.

"В пятницу после получения предупреждения частично погасили долг - заплатили 18 тысяч, но этого недостаточно. Соответственно, в пятницу провели предупреждение, сегодня отключили", - пояснил заместитель директора "Ровнооблводоканала" Николай Ткачук.

В райсовете говорят, что такой решимости от водоканала не ждали. Оправдываются, что не платили, потому что арендаторы помещений задолжали им 3,5 миллиона гривен. Сейчас просят коммунальщиков о реструктуризации долга. Пока устные переговоры о подаче воды безрезультатны.