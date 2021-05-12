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Теракт в Казани: у Авакова объяснили, как не допустить повторения в Украине

В Украине необходимо ужесточить контроль над выдачей разрешений на огнестрельное оружие, чтобы избежать трагедий, подобных теракту в школе в Казани.

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Стреляет не оружие, стреляют люди. У нас в Украине на руках 1 млн 200 тыс. единиц разрешенного охотничьего оружия. Легальная винтовка, как мы видели в Казани, может забрать жизни 9 человек и ранить более 20", - отметил он.

По словам Геращенко, вопрос не в том, будет ли в каждой школе вооруженный охранник, поскольку вооруженному охраннику "можно выстрелить в спину, он и не заметит".

"Это вопрос того, чтобы в нашем обществе была система предупреждения о том, что какой-то ученик, человек, начиная показывать, что он психически неуравновешен, лишался доступа к огнестрельному оружию. У нас были печальные случаи, потому что была коррупция в системе по разрешению на оружие. 2 месяца назад мы арестовали руководителей разрешительной системы МВД за то, что они организовывали оформление разрешений на оружие тем, кто не снисходил до того, чтобы пойти к наркологу или психиатру за справкой. Мы постоянно боремся с тем, чтобы такие люди не получали доступ к оружию, с теми, кто продает нелегальное оружие", - сказал замминистра.

При этом Геращенко отметил, что "науке до сих пор неизвестно, почему того или иного человека переклинивает, и он готов убивать, убивать и убивать".