18:55, Сегодня

Народного депутата ограбили в поезде: он передал "привет" Лещенко "Ко всем обращаюсь: будьте осторожны, помните, что бывают негодяи", - посоветовал нардеп

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал подробности истории с ограблением его денег и банковских карт в поезде Одесса-Ковель.

«Привет» наблюдательному совету «Укрзализныци», в частности, Сергею Лещенко за то, что происходит. На самом деле я хочу поблагодарить полицию Жмеринки, которая достаточно... Я вышел в городе Здолбунов, когда понял... я получил сообщение, что ночью пытались снять деньги, какие-то покупки осуществили. Кое-что им удалось. Одну из покупок совершили прямо в магазине АТБ у жмеринского вокзала, потом еще в аптеке что-то. Я обратился в полицию, и благодаря тому, что они (грабители - ред.) пошли в магазин, их личности уже известны, сейчас полиция их разыскивает, а мои банковские карточки они уже нашли – кому-то их сбросили, кто должен был дальше снимать деньги. Вот такая история, достаточно обычная», - отметил Гончаренко.

Читайте также: Нападение на пассажирку поезда: журналисты провели уникальный эксперимент

Он также рассказал, почему грабителям удалось завладеть его вещами.

«Это ночной поезд. Надо просто быть осторожным. Я ехал в купе, кроме меня было еще двое попутчиков, а еще четвертый должен был сесть в Виннице около 1:00. Чтобы он смог зайти и нас не будил, мы решили дверь закрыть, но на защелку не закрывать. И это была ошибка. Поэтому я ко всем обращаюсь: берегите себя, будьте осторожны, помните, что кроме хороших людей есть и негодяи», - заявил нардеп.

Читайте также: Нападения в поездах: юрист сделал важное разъяснение насчет страховки

Ранее исполнительный директор филиала Юго-Западной железной дороги Артем Миронович в эфире телеканала "Украина 24" сообщал, что "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией усилят безопасность пассажиров поездов.