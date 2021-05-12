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Трагедия в Казани: у Авакова рассказали, как предотвратить подобное в Украине "Стреляет не оружие, стреляет человек", - заявил Геращенко

Заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» прокомментировал ситуацию с расстрелом школьников в Казани 11 мая, в результате чего погибли не менее 10 человек, и рассказал, как предотвратить подобное в Украине.

«Давайте говорить откровенно, до сих пор науке неизвестно, почему в тот или иной момент людей переклинивает, и они делают что-то такое, что заставляет вздрагивать нас. В Украине, к счастью, не было таких масштабных терактов и убийств, как это было в США или то, что мы видели сегодня (11 мая – ред.) в Казани. Но в прошлом году в Луцке человек захватил рейсовый автобус. И если бы с ним Нацполиция не провела переговоры и человек не сдался бы, то мы имели бы много жертв. Почему этот человек это сделал (в Луцке - ред.) и сейчас сидит за решеткой - это вопрос к ученым, к медикам, к психиатрам. Не всегда можно знать, что кто-то, кого мы считали нормальным человеком, начинает делать страшные вещи, как это было в Казани. До сих пор невозможно установить, кто и в какой момент сорвется и начнет делать такие вещи. Стреляет не оружие, стреляет человек», - заявил Геращенко.

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Он подчеркнул, что школьников в Казани расстреливали из обычного охотничьего ружья.

«У нас в Украине на учете находится около 1,2 млн охотничьих ружей, каждым из которых, если использовать для убийства, можно натворить ужасных вещей. Но еще раз хочу сказать, что этот вопрос девиации или психических расстройств отдельных людей. Этот случай показал, что лучше оружие не выдавать тем лицам, у которых есть психические расстройства. Но нужно, если вы видите, что какой-то человек, имеет психические отклонения, если он говорит, что пойдет кого-то убивать, звонить в полицию. Мы будем изучать такие факты и будем, возможно, предупреждать такие преступления. Хотя, как показывает мировой опыт, предупредить такой теракт очень и очень сложно», - отметил заместитель главы МВД.

Фото: Reuters

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В России 11 мая вооруженный молодой человек ворвался в школу в Казани и открыл стрельбу. В результате погибли, по меньше мере, 10 человек. Также сообщалось, что в больницы доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шестеро из которых находятся в реанимации.

Нападавшего задержали, им оказался 19-летний местный житель Ильназ Галявиев. Незадолго до преступления молодой человек написал в соцсетях: "Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь".