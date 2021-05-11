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Нужно уметь жить в новом мире — Илларионов о марше в честь СС "Галичина" Андрей Илларионов привел примеры примирения народов после Второй мировой войны

Президент Института экономического анализа, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов высказался о марше в честь годовщины создания "СС Галичина", который состоялся 28 апреля.

"Это часть украинской истории, она такая, какая есть, и есть люди, для кого это является частью памяти. Для других это является частью неприятной памяти. Прошло уже 76 лет после окончания войны, и есть возможность для того, чтобы ветераны или их потомки, нашли возможность решить все вопросы, чтобы настала пора мира. Мира прежде всего в головах. Французы с немцами давно решили все вопросы, и не только подвели итоги войны, а строят совместную Европу. Эти вопросы решили поляки с немцами. А для поляков вторжение Германии на территорию страны привело к гибели огромного количества людей, почти трети населения", — сказал он.

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По словам Илларионова, при этом память о прошлом не должна влиять на будущие действия.

"Мы не должны забывать о том, что было в прошлом, но не должны позволять прошлому руководить нашими действиями сегодня и завтра. В истории Европы, Украины и России было огромное количество войн, ее нужно помнить, но сегодня нужно уметь жить в новом мире", — сказал он.

Ранее Илларионов рассказал, что будет, если президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден заключат сделку по Украине.