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Путин уже тогда готовился к войне: экс-глава СБУ о громком заявлении о Второй мировой Игорь Смешко напомнил, что Украина задержала немецкие войска на пути к Москве и имеет право на победу

Президент России Владимир Путин, заявивший в 2010 году, что СССР выиграл бы Вторую мировую войну без Украины, таким заявлением готовил граждан РФ к будущей войне с Украиной, а Украина не должна отдавать эту победу.

Такое мнение в эфире программы "Хард с Влащенко" высказал бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Я одним из первых отреагировал в свое время на заявление президента Путина о том, что они выиграли бы Вторую мировую войну и без Украины. Есть моя статья, напечатанная в газете "День", сразу после этого. Это еще не было начала войны. Я, в силу того что работал в руководстве разведывательных органов, сразу увидел, что это разведпризнак, что Путин готовит население России к возможному решению военным путем вопроса с Украиной", - сказал экс-глава СБУ.

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Смешко отметил, что Украине нельзя отдавать право на победу во Второй мировой, поскольку продвижение немецких войск на Москву было задержано ценой 7 млн жизней украинцев.

"Вдумайтесь: если бы на 3 месяца Украина, истекающая кровью, не задержала наступление на Москву… Гитлер фактически остановил наступление на Москву и кинул на Юго-Западный фронт, на Украину, лучшие свои танковые дивизии. Он на 2-3 месяца повернул ударный танковый кулак на Украину, и она дала возможность подтянуть из Сибири части. Если бы не 7 млн погибших украинцев - 3 млн в Красной армии и 4 мирного населения, - о чем можно говорить?! Франция пала за 3 недели, Британия едва вывела свою сухопутную армию из Дюнкерка после удара. Украина заплатила чрезвычайно высокую цену. И почему мы отдаем победу? Почему мы не говорим нашим друзьям, партнерам, демократической Германии: за вашу демократию, благосостояние мы 7 млн жизней отдали? Если бы не мы – вы бы жили сейчас такой жизнью? Эту победу отдавать нельзя, это будет предательством", - сказал Смешко.

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Ранее в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Украина должна отмечать День победы над нацизмом не оглядываясь на Россию, которая превращает празднование в "токсичную историю", поскольку миллионы украинцев погибли во время Второй мировой войны.