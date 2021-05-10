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У Авакова рассказали о нарушениях на День победы: есть уголовные дела На майские праздники полиция работает в усиленном режиме

Полиция открыла 13 уголовных производств из-за нарушений закона во время празднования Дня победы над нацизмом в Украине 8 и 9 мая.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.

"Полиция и все структуры, которые входят в систему МВД, практически вторую неделю работают в усиленном режиме. И хочу сказать, что как на пасхальных праздниках, так и вчерашний-позавчерашний день серьезных нарушений не было. Было 13 уголовных дел открыто. Много это или мало, когда состоялось более 700 мероприятий, приняли участие свыше 50 тысяч человек? Я считаю, что это очень мало, что полиция справилась с этими задачами", - заявил советник Авакова.

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Апостол рассказал о причинах открытия уголовных производств:

"Это изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики. В Запорожской области четыре таких случая есть, в Закарпатской, Сумской - два, в Луганской, Одесской, Николаевской - один. Во Львовской области это было надругательство над памятником".

По его словам, такая статистика является "ложкой дегтя в бочке меда" и не портит общую картину для страны.

Ранее историк Ярослав Грицак в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинцы могут отмечать праздник победы над нацизмом два дня – 8 и 9 мая.