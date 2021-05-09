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Празднование Дня победы: историк объяснил, как примирить украинцев Ярослав Грицак считает, что Украина не должна "дарить" Путину монополию на праздник

Украинцы для того, чтобы примирить разные точки зрения о Второй мировой войне, могут отмечать праздник победы над нацизмом два дня – 8 и 9 мая, поскольку они "имеют право на обе даты".

Такое мнение высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" историк Ярослав Грицак.

"Ситуация в Украине и России во время войны была разной. Украина находилась под оккупационными режимами, и они были очень разными. А это означает, что Украине очень тяжело найти общую память, в отличие от России. Если в России память о войне более-менее одинакова, в Украине она очень разная. И вряд ли нам удастся когда-нибудь найти совместную точку, которая бы объединила большинство", - считает он.

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По словам историка, украинцам "нужно думать, чтобы примирить разные точки, чтобы мы могли сосуществовать".

"Мне кажется, что чисто инстинктивно украинцы выбирают эту позицию, потому что большинство считает, что нужно отмечать два дня – 8 и 9 мая. Я считаю, что это исторически правильно и морально ответственно, политически полезно. Потому что это инклюзивная память, которая не разъединяет, а объединяет. Украинцы имеют право на обе даты, без украинцев бы победы не было, они внесли большой взнос в победу. И с другой стороны, вот это "можем повторить" происходило на украинской территории, а не на российской, Украина имеет наибольшее количество жертв, мы имеем право на память жертв", - пояснил Грицак.

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Как отметил историк, чтобы объединить Украину, "мы должны говорить о жертвах, а не о героях, которые разъединяют".

"Я считаю, что Украина имеет полное право на победу, и мы будем праздновать. Если мы отдаем право Путину, тем самым мы даем ему монопольное право на наше прошлое, и не только на войну", - подчеркнул он.

Ранее экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина отходит от советских форматов празднования 9 мая.