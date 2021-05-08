Может быть онкология — эксперт объяснила опасность стаканчика с кофе

Чем может быть опасен пищевой пластик, рассказала глава ОО "Споживча довіра" Елена Куликова в программе "Споживач має право" на телеканале "Украина 24".

"Мы в основном перешли на бумажные стаканчики для горячих напитков. Все уже поняли, что при нагревании происходит миграция всевозможных вредных веществ, но при этом у нас из полистирола остаются крышечки. Полистирол – это тот самый материал, который при нагревании или соприкосновении с горячими напитками выделяет стирол в чистом виде. Да, это количество минимальное, но если учесть, сколько кофе мы выпиваем на улице, эти вещества накапливаются в организме, и тут может быть и онкология, и все что угодно. Все эти пластики тестируются при температуре до 60 градусов, так что если напиток слишком горячий – никто не знает, сколько они выделяют вредных веществ", — сказала она.