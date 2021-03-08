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"Игра против России": эксперт объяснил неожиданное предложение Украины к НАТО РФ создала проблему для всего Черноморского региона, отметил Вадим Черныш

Украина участвует в широкомасштабной игре на сдерживание России, которую проводит НАТО, выступая союзником Альянса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель управляющего совета Центра исследований безопасности Вадим Черныш, комментируя предложение Министерства инфраструктуры Украины к НАТО проводить воздушные операции над Крымом и Черным морем.

На вопрос, является ли данное предложение действенным, или просто раздражающим, эксперт ответил:

"Однозначно, она раздражающее. Надо смотреть на ситуацию шире. Во-первых, сейчас в Норвегии происходит игра нервов, там США впервые за последние годы разместили стратегические бомбардировщики, также в Балтийском море. Затем у нас летали стратегические бомбардировщики в сентябре прошлого года. Это такая общая игра на сдерживание России, на которую Россия пытается отвечать. Второе, на что стоит обратить внимание - россияне пытаются в военном плане сделать Крым территорией, вокруг которой будет невозможным военный доступ. То есть там сосредоточены комплексы С-400, С-300, новейшие истребители. Россия заявляла, что это ответ на противоракетные системы в Румынии. То есть, идет проблема не только Крыма, но всего Черноморского региона. Россия пытается установить зону, контролируемую ей, в которую она может допускать или не допускать".

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Черныш отметил, что когда американские бомбардировщики курсировали вокруг Крыма, "они делали такой ипподромный круг, чтобы зафиксировать параллельно, какие средства Россия будет использовать, то есть, параллельно находилась куча разведывательной техники, со спутников".

"Поэтому идет широкое противостояние на сдерживание России. Украина в этом участвует, предоставляя логистическую и территориальную возможность это осуществлять. Поэтому здесь Украина выступает союзником НАТО", - сказал он.

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Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером. Криклий предложил Альянсу использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций по транспортировке войск, оборудования, грузов и так далее.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украина получила от НАТО предупреждения насчет России.