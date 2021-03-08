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Нужно ли отменить выходной 8 марта - глава Института нацпамяти дал ответ Советские традиции не воспринимают даже люди старшего возраста, отметил Антон Дробович

Выходной день в Украине на праздник 8 марта выглядит "нелогичным".

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Позиция Института такова - если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", - пояснил глава УИНП.

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В то же время, Дробович считает, что отмена выходного на праздник 8 марта - "не столь принципиальная тема как то, какими смыслами его наполнять".

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека - "весна, красота"?.. Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", - отметил он.

Глава УИНП рассказал, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.

"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят ли они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной", - сказал Дробович.

Ранее директор УИНП Антон Дробович в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как решить вопрос советских памятников, оставшихся в Киеве.