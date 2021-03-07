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"Не будьте дураками": Гордон резко высказался о вспышке коронавируса Дмитрий Гордон рассказал, будет ли третья волна COVID-19 в Украине

Журналист Дмитрий Гордон прокомментировал в эфире канала "Украина 24" разговоры о третьей волне коронавируса в Украине.

"У меня сейчас трое друзей болеют, один из них находится в реанимации с ИВЛ. Ситуация плохая, и обусловлена она беспечностью. Я хочу всех предостеречь: не будьте дураками – маски, избегайте больших скоплений людей, следите за собой, если можете, то и за другими", — сказал он.

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По мнению Гордона, локдаун — это самое крайнее средство противодействия.

"Я не знаю, будет ли локдаун, третья волна скорее всего будет. Я не хотел бы локдауна. Локдаун – остановка экономики. Я надеюсь, что мы пройдем это без локдаунов", — сказал он.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и мэр Львова Андрей Садовый сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом.