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Жуткие легенды Черновцов: ведущая "Украина 24" поделилась страшной историей Алена Цинтила рассказала городскую легенду об известной церкви в Черновцах

Ведущая программы "Сегодня вечером" на канале "Украина 24" Алена Цинтила рассказала в новом выпуске подкаста "Местные в курсе" о страшной легенде своего родного города — Черновцов. По ее словам, в городе есть большое количество легенд, связанных с ведьмами и тому подобным.

"На улице Русской есть красивая церковь с выкрученными голубыми куполами и звездами. Почему так? По одной из легенд, было так: строят — а оно рушится. Приснился священнику сон, что он должен замуровать там свою жену, и тогда церковь будет стоять. Она, как хорошая жена, приносит кушать. Ее схватывают и замуровывают внутри. И пока ее муровали, она кричала так сильно, что от ее крика купола закручивались", — сказала она.

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