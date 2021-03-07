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"Конечно, праздную": известная артистка рассказала о 8 марта Ольга Сумская рассказала, как отмечает Международный женский день

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская рассказала в эфире канала "Украина 24" о праздновании 8 марта.

"Конечно, праздную. Этот праздник еще с детства. Я помню, как вышивала мамочке "С 8 марта, мамочка". Первая, кого я поздравлю, это моя мама. Потому что это такая романтика, это такая ностальгия за чем-то таким нежным невероятным сердечным, с любовью. Мама очень обрадуется моим подаркам, обязательно что-то сладенькое, что-то вкусненькое, как мамочка всегда говорит", — сказала она.

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Сумская отметила, что смысл праздника для нее — это в том числе борьба за права.

"Конечно, это такой месседж, который наполняет этот праздник — это день Международный женский день, женской силы, женской доминанты. Потому что если бы не женщины, не знаю, что было бы в мире. Мы источник мощной энергии, движущей силы для мужчин. Мне кажется, женщина наполняет этим позитивом как и в семье, семейном кругу, так и в государстве — в политике также должно быть больше женщин. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин, всех матерей, всех дочерей, всех прекрасных женщин с 8 марта и пожелать нам любви и крепкого иммунитета, потому что это самое главное", — сказала она.

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