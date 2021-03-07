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ДТП в Польше: раненую украинку сначала объявили погибшей Представитель госпиталя в Перемышле рассказал о состоянии женщины

Одну из женщин, пострадавших в страшной аварии в Польше, сначала назвали погибшей — подробности от журналистов канала "Украина 24" с места событий.

Известно, что из пяти погибших три женщины, два мужчины. В консульстве Украины знают их имена. Но продолжается процесс идентификации. Журналисты на месте узнали, почему сначала озвучили, что есть 6 жертв, а потом оказалось, что 5.

Женщина, которую доставили в Перемышльскую больницу, была в крайне тяжелом состоянии, ее назвали шестой погибшей. Но ее удалось реанимировать, она сейчас в реанимации. Сейчас не знают имени этой женщины, при ней не было документов, поэтому пока не называют, кто она. Но родные, по крайней мере те, кто думают, что это их родственники, уже отправились в Польшу.

Представитель госпиталя в Перемышле Павел Бугира: "Мы сотрудничаем с консульством. Вероятно, мама этой девушки уже выехала из Украины, чтобы опознать ее, ведь пострадавшая была без документов".

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Как рассказал представитель больницы, у этой девушки кровоизлияние в мозг. Также журналисты узнали, что уже арестовали водителя, который был за рулем, а его напарника допросили и отпустили.

Напомним, 6 марта примерно в 02:00 на территории Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавшего по маршруту Познань-Херсон. В результате аварии погибли 5 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.