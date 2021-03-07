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Выжил, поменявшись местами: пострадавший в страшной аварии в Польше рассказал подробности Украинский автобус в Польше попал в аварию, детали с места происшествия

Украинский пассажирский автобус попал в аварию в Польше. Погибли пять человек, 35 граждан Украины пострадали. Подробности — в сюжете "Украина 24".

Корреспонденты находятся на месте аварии, это съезд в пункт отдыха Кашице, на автостраде между польскими городами Ярослав и Перемышль. До сих пор здесь работают дорожные службы, они чинят поврежденные автобусом отбойники. Автобус упал в огромную яму, видны следы от шин, а его обломки уже убрали.

Журналисты были в больнице Перемышля, где находятся шесть пострадавших, с двумя из них удалось пообщаться. Один из пострадавших утверждает, что водитель может быть виновным, что между собой водители автобуса не менялись. Этот человек сел в автобус в Жешуве в 14:00, и говорит, что к моменту аварии водители не менялись.

Пострадавший Михаил Токмаков: "Его напарник все время ходил, поднимался... ну, они не менялись. Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что он засыпал".

Этот человек считает, что ему очень повезло, что он выжил в этой аварии только потому, что он поменялся местом с молодой женщиной, она попросилась сесть у окна, эта женщина погибла.

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Напомним, 6 марта примерно в 02:00 на территории Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавшего по маршруту Познань-Херсон. В результате аварии погибли 5 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.