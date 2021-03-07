15:17, Сегодня

Киев попал в оранжевую зону карантина — названы меры ограничения Олег Рубан рассказал, как в Киеве усилят карантинные меры

Киев оказался в оранжевой зоне карантина из-за коронавируса. Какие вводятся ограничения, рассказал в эфире канала "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов", — сказал он.

Читайте также: Без 100 тысяч прививок ежедневно будет плохо: академик о вакцинации в Украине

По словам Рубана, украинцы начали заражаться новым штаммом COVID-19.

"В Украине циркулирует новый вид — британский штамм, который поражает прежде всего молодежь 20-40 лет. Поэтому акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий будет делаться именно на эти категории населения. Что касается следующей недели, по мартовским праздникам — мы к сожалению будем мероприятия ограничивать", — сказал он.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и мэр Львова Андрей Садовый сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом.