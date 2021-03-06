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Смертельная автокатастрофа в Польше: новые подробности от консула 28 выживших в ДТП украинцев уже отправляются домой

Консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала "Украина 24" рассказал, что 28 граждан Украины, пострадавших в ДТП в Польше, уже отправляются домой.

"Я сейчас стою около автобуса, отправляем, на данный момент уже 26, даже 28, попробуем отправить в Украину. Полиция выдает им документы и их вещи. Их идентифицировали и разрешили выехать в Украину. Все остальные находятся в больницах, проходят обследования и по мере возможности тех, кому разрешат, будем отправлять в Украину. Перевозчик дал свой автобус, и он довезет их туда, куда скажут. В автобусе люди, у которых есть сломанные ноги, руки, разбиты лица и головы, но они транспортабельны", - сказал Павлюк.

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Консул не предоставил информацию о погибших, поскольку от польской прокуратуры еще нет официальных данных.

"Как только получим, сможем связаться с родственниками, это вопрос серьезный", - сказал Павлюк.

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По словам консула, у водителей автобуса в крови не обнаружено наркотиков и алкоголя, они находятся под наблюдением прокуратуры, к ним никого не допускают и опросить их пока не представляется возможным.

Напомним, ДТП произошло 6 марта около 2:00 на территории Польши (местность Кашице). По предварительной информации, погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы. Всего в автобусе находились 57 украинцев.