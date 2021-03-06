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Лучше, когда меньше ингредиентов: эксперт советует, как правильно выбрать торт Также следует обратить внимание на конечную дату потребления

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, кандидат экономических наук, доцент Мария Янчик в эфире канала "Украина 24" рассказала, как правильно выбрать торт.

"Когда вы выбираете торт, смотрите на состав - чем меньше ингредиентов, тем лучше, конечно. Смотрите на сроки годности. Действительно, 2-3 дня - этого достаточно, чтобы создать хороший вкусный торт и чтобы он при этом сохранялся. Но обязательно смотрите, чтобы дата конечного потребления была лазером набита, чтобы нельзя было ее стереть или стикером заменить", - сказала Янчик.

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Также она прокомментировала наличие в тортах так называемых "ешек" (консервантов, обозначаемых буквой Е - ред.).

"Вообще я бы большинства из них опасалась, поскольку не все еще исследованы. Говорят, что сорбиновая кислота не вредна для организма, но в избыточном количестве она будет вредить и подавлять микрофлору вашего кишечника. Поэтому здесь чем меньше - тем лучше. Но помните, что и сама лимонная кислота - это также "ешка", хотя она не является опасной, как считают", - сказала Янчик.

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Ранее в эфире канала "Украина 24" кандидат технических наук, преподаватель кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая заявила, что нужно отказаться от кремов и кондитерских изделий с использованием желатина.