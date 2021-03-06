Трагедия в Польше: экс-премьер выразил соболезнования
Политик надеется на то, что консульские сотрудники сделают все возможное
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире канала "Украина 24" выразил соболезнования семьям граждан Украины, погибших в ДТП в Польше.
"Трагедия в Польше. В результате ДТП погибли шесть наших граждан и многие ранены. Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. Верю, что наши консульские сотрудники в сотрудничестве с польскими властями сделают все необходимое, чтобы помочь нашим людям", - сказал экс-премьер.
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Напомним, трагедия произошла 6 марта около 2:00 в польской местности Кашице Подкарпатского воеводства. В рейсовом автобусе, попавшем в ДТП, находились 57 украинцев, по предварительным данным, 6 человек погибли и 35 травмированы.