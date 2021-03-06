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Смертельное ДТП с украинцами в ​​Польше: подробности от консула Консул считает ДТП "странным"

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала "Украина 24" озвучил подробности смертельного ДТП с участием граждан Украины в Польше.

"Пока не удалось идентифицировать тела погибших. Но есть приятная новость, если можно так говорить. Потому что нам говорили о шести погибших, но сейчас не подтверждается информация по шестому, даст Бог, не будет его. Две из шести больниц уже подтвердили, что у них нет шестого погибшего. Сейчас пять подтвержденных, а остальные - очень побиты, с сильными травмами. Тех, кто транспортабелен, мы будем отправлять в Украину. У нас 10 человек в больницах в очень тяжелом состоянии", - сказал консул.

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По словам Павлюка, причина ДТП - заезд в яму.

"Я был на месте происшествия, видел все. Какая-то странная ситуация. Если бы водитель проехал 5 метров чуть дальше - там не было бы такой трагедии. Он попал в самую яму, там большой такой съезд, огромная яма, и он просто - в яму. Это какое-то чудо, мы все не могли понять, как такое произошло, что именно в ту яму он въехал", - сказал Павлюк.

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Отметим, что 6 марта около 2:00 на территории Польши (местность Кашице) произошло ДТП с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавшего по маршруту "Познань - Херсон". По предварительной информации, погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы. Всего в автобусе находились 57 украинцев.