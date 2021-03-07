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Самодельные кондитерские изделия: кандидат наук назвала три опасности Эксперт по безопасности продуктов считает, что "хенд-мейд кондитерку" лучше брать у проверенных продавцов

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, кандидат экономических наук, доцент Мария Янчик в эфире канала "Украина 24" рассказала об опасностях, связанных с приобретением самодельной кондитерской продукции.

Янчик считает, что такую продукцию можно покупать только у проверенных продавцов.

"Поддерживаю, только если это проверенный человек, которому вы доверяете и уже неоднократно у него покупали. Есть ряд недостатков", - сказала она.

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Эксперт перечислила несколько причин, по которым следует задуматься о покупке самодельной "кондитерки":

"Первое: вы не контролируете сырье, его происхождение и безопасность. Второе: вы не контролируете санитарные условия, в которых производится данный продукт. Например, этим ножом режут масло, дальше им же режут бисквит и тому подобное. Третье: если с вами что-то случится, вы отравитесь - вам не к кому обратиться, вам некуда пожаловаться".

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов и директор департамента безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Борис Кобаль рассказали, какую опасность несет замороженная рыба, которую продают на рынках.