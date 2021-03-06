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Какие кондитерские изделия лучше не покупать: совет эксперта По словам преподавателя университета пищевых технологий, белок - это среда для микроорганизмов

Кандидат технических наук, преподаватель кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая считает, что нужно отказаться от кремов и кондитерских изделий с использованием желатина.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, я для себя отказалась от кремовых изделий, потому что крем и сахар - это слишком. Сегодня производители предлагают шикарные, на мой взгляд, желейные торты, с желейной прослойкой, они легкие. Кроме того, я для себя исключила белковые кремы, потому что белок является средой для микроорганизмов, которые быстро там размножаются, поэтому 12 часов - этого достаточно для белкового крема", - сказала Корецкая.

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Также эксперт, отвечая на вопрос о популярности муссовых тортов, предостерегла от употребления желатиновых изделий.

"Технология производства муссов предусматривает использование желатина, а желатин - это среда для выращивания микроорганизмов, то как вы думаете?" - сказала она.

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Ранее в эфире канала "Украина 24" президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец рассказал, что дневная норма сахара для человека не должна превышать 25 г, из сладостей предпочтение следует отдавать шоколаду и фруктам.