Научная сотрудница рассказала, чем может быть опасен популярный кондитерский продукт

По словам эксперта, производители утверждают, что консерванты не вредят, но это может быть не так

Научная сотрудница рассказала, чем может быть опасен популярный кондитерский продукт

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, кандидат экономических наук Мария Янчик в эфире канала "Украина 24" рассказала, какой вред могут нести пирожные.

По словам эксперта, прежде всего в составе пирожных вредны трансжиры и сахар.

"На самом деле трансжиры действительно опасны. По крахмалам я не согласна, конечно. В умеренных дозах он даже полезен для желудочно-кишечного тракта. А большое количество сахара действительно способно быстро поднять уровень глюкозы в крови", - сказала Янчик.

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Эксперт отметила, что консерванты, используемые для длительного хранения пирожных, также не полезны для здоровья.

"В зависимости от вида крема у них есть определенный срок хранения. Например, с заварным кремом хранится не более 6 часов. Но если добавить сорбиновую кислоту, например, или какие-то консерванты, то можно продлить до 6 суток. Именно это и используют наши производители. Говорят, что он является безопасным, но если он подавляет микрофлору в креме, то он будет подавлять микрофлору в вашем кишечнике", - сказала Янчик.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" доцент кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая рассказала о конфетах, изготовленных с нарушением технологии производства.

 
Источник Украина 24 Теги продукты продукты питания Максим Несмиянов