13:35, Сегодня

Научная сотрудница рассказала, чем может быть опасен популярный кондитерский продукт По словам эксперта, производители утверждают, что консерванты не вредят, но это может быть не так

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, кандидат экономических наук Мария Янчик в эфире канала "Украина 24" рассказала, какой вред могут нести пирожные.

По словам эксперта, прежде всего в составе пирожных вредны трансжиры и сахар.

"На самом деле трансжиры действительно опасны. По крахмалам я не согласна, конечно. В умеренных дозах он даже полезен для желудочно-кишечного тракта. А большое количество сахара действительно способно быстро поднять уровень глюкозы в крови", - сказала Янчик.

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Эксперт отметила, что консерванты, используемые для длительного хранения пирожных, также не полезны для здоровья.

"В зависимости от вида крема у них есть определенный срок хранения. Например, с заварным кремом хранится не более 6 часов. Но если добавить сорбиновую кислоту, например, или какие-то консерванты, то можно продлить до 6 суток. Именно это и используют наши производители. Говорят, что он является безопасным, но если он подавляет микрофлору в креме, то он будет подавлять микрофлору в вашем кишечнике", - сказала Янчик.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" доцент кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая рассказала о конфетах, изготовленных с нарушением технологии производства.