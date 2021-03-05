18:21, Сегодня

Карантин в Украине: в "Укрзализныце" рассказали, как попасть в красные зоны Александр Перцовский рассказал, как выехать из зон с ограничениями и можно ли сдать билеты

О способах добраться в города, находящиеся в красных зонах карантина, рассказал в эфире канала "Украина 24" и.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Укрзализныця" всю последнюю информацию о расписании сразу публикует у себя на сайте. Ситуация постоянно меняется, мы всегда оперативно реагируем. Мы на своем сайте постоянно показываем, какие ближайшие станции к тем регионам, в которых начнут действовать ограничения на посадку и высадку с 7 марта. Например, для пассажиров в Ивано-Франковск есть ближайшая станция на территории Львовской области — Ходоров. Если пассажиры должны выехать с горных курортов, то есть станция на Закарпатье — Ясиня, это рядом к Ворохтой. Мы следим за достаточностью мест на Львов. На Львов достаточно билетов", — сказал он.

Читайте также: Жесткий карантин на Прикарпатье: стало известно о новых ограничениях

По словам Перцовского, у людей, которые купили билеты в красных зонах, не будет проблем с их возвратом.

"Никаких. Действует механизм в этих карантинных ограничениях, когда человек может вернуть деньги за билет даже после того, как поезд уже уехал. Также не стоит сейчас возвращать билеты, купленные на даты позднее 14-15 марта. Ситуация меняется. Если какой-то регион выходит из "красной" зоны, мы сразу открываем рейсы. Третье, мы позволяем посадку, если, например, билеты взяты из Ивано-Франковска, на любой другой станции по ходу следования. Мы также сейчас с Минздравом и другими министерствами отрабатываем механизм специальных рейсов на даты, как 8 марта, когда многие люди нуждаются в выезде", — сказал он.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что будет дальше с карантином.