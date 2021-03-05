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"Чем грудь поможет купить линолеум?" — эксперт ответил на вопрос о сексизме в рекламе Политтехнолог ответил на вопросы о воздействии "обнаженки" на сознание покупателя

Ведущие канала "Украина 24" и политтехнолог Денис Богуш обсудили в эфире вопрос сексизма в рекламе. В частности, дискуссия шла о том, почему рекламщики обращаются к обнаженным женщинам или мужчинам в рекламе, чтобы продавать свой товар.

Денис Богуш: В истории рекламы это всегда было, когда с помощью обнаженных мужчин и женщин делали рекламные кампании, которые действуют. Мало кто больше смотрит на правила, тем более психологические, чем на то, что реклама действует. И сейчас только в мире смогли отличить порно от эротики, чтобы запрещать. Это делает даже искусственный интеллект. Чтобы решить, это сексизм, или нет, это очень сложная история, потому что нужны эксперты, практически, я думаю, это сделать невозможно.

Мария Скиба: Закон, если его примут, ограничит креатив рекламодателей?

Денис Богуш: Чтобы этот закон практически действовал, нужны какие-то инструменты. Я думаю, это будет в ручном режиме. Это настолько субъективная история, невозможно будет сказать: эту рекламу вешайте, а эту не вешайте.

Мария Скиба: Если речь идет о белье, видимо это логично, что женщина или мужчина будет его рекламировать, потому что это по теме. Если это другие вещи, стройматериалы, например — это совсем другое дело. То есть вы говорите о том, что нет такого определения, что такое сексизм...

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Денис Богуш: Во-первых, определение является очень субъективным. А во-вторых, практически как это будет. Например, в комиссии по морали, как они определяли, содержит фильм порно или нет. Они садились всей комиссией, смотрели и определяли. Если вы говорите, женщина обнаженная и стройматериалы, я вам найду 10 аргументов, почему это лучше, чем в рекламе белья, и это не сексизм. Это зависит от эксперта, который даст рекомендацию.

Мария Скиба: Чем моя грудь поможет Андрею (втором ведущему - ред.) купить линолеум?

Денис Богуш: Я не буду вам все секреты выдавать, но я вам могу найти 10 аргументов, почему эта реклама — не сексизм. Мы сделали такую ​​рекламу, например. Кто определяет, что там сексизм или нет. Люди идут в суд и говорят, эта грудь женская является признаком сексизма — эксперты, защита, прокуратура...

Мария Скиба: В любом случае, господин Денис, грудь - это всегда тема для споров, спасибо вам.

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