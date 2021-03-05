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Есть ограничения: врач рассказал, кому нельзя колоть индийскую вакцину Андрей Волянский назвал противопоказания к вакцине CoviShield

Врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал в эфире канала "Украина 24", кому нельзя колоть индийскую вакцину от коронавируса CoviShield.

"В инструкции к вакцине (Covishield – ред.) есть единственное противопоказание – это гиперчувствительность к ее компонентам. Есть общее противопоказание к вакцинации – это острое заболевание. То есть нежелательно вакцинировать, если у человека на данный момент острое заболевание. И в принципе не стоит вакцинировать людей с повышенной температурой", — сказал он.

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Также есть возрастные ограничения, добавил врач.

"Есть противопоказание по возрасту – вакцина Covishield не вводится людям до 18 лет. Там есть еще фраза об ограниченности наблюдений реактогенности и иммуногенности для пожилых людей – это не противопоказание, а как замечание, что данных недостаточно", — сказал он.

Ранее врач, которая уже вакцинировалась, рассказала о побочных реакциях после прививки.