Назван главный фактор, который может переломить ситуацию на Донбассе

Россия обвинила Украину в эскалации конфликта на Донбассе. Это заявление прокомментировал в эфире канала "Украина 24" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Происходит такой политический пинг-понг, непринятие принципиальных решений. Россия недовольна стратегически, потому что ей не удалось за минувший год склонить Украину к выполнению в первую очередь политических требований Минских соглашений. Более того, в рамках Трехсторонней контактной группы не произошла легитимизация представителей так называемых "ЛДНР". Поэтому пока не будет принято решение Путиным по этому поводу, проводится работа, чтобы ответственность переложить на Украину, убеждать в этом Францию и Германию, и кого угодно", — сказал он.

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Эксперт отметил, что переломить ситуацию может помочь вмешательство США.

"Я думаю, что в ближайшее время должны отреагировать на ситуацию американцы и тогда, возможно, и со стороны России, и со стороны Украины будут приниматься более четкие стратегические решения.

Я не думаю что нужно все фатально сводить только к решению Путина. У России есть большие возможности, безусловно, но нам нужно думать о своем и искать пути влияния. На мой взгляд, самое реальное в ближайшее время — это влияние США и их нового лидера Джо Байдена", — сказал он.