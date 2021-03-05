Назван главный фактор, который может переломить ситуацию на Донбассе

Военный эксперт объяснил, чего не сумела добиться Россия от Украины

Назван главный фактор, который может переломить ситуацию на Донбассе

Россия обвинила Украину в эскалации конфликта на Донбассе. Это заявление прокомментировал в эфире канала "Украина 24" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Происходит такой политический пинг-понг, непринятие принципиальных решений. Россия недовольна стратегически, потому что ей не удалось за минувший год склонить Украину к выполнению в первую очередь политических требований Минских соглашений. Более того, в рамках Трехсторонней контактной группы не произошла легитимизация представителей так называемых "ЛДНР". Поэтому пока не будет принято решение Путиным по этому поводу, проводится работа, чтобы ответственность переложить на Украину, убеждать в этом Францию и Германию, и кого угодно", — сказал он.

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Эксперт отметил, что переломить ситуацию может помочь вмешательство США.

"Я думаю, что в ближайшее время должны отреагировать на ситуацию американцы и тогда, возможно, и со стороны России, и со стороны Украины будут приниматься более четкие стратегические решения. 

Я не думаю что нужно все фатально сводить только к решению Путина. У России есть большие возможности, безусловно, но нам нужно думать о своем и искать пути влияния. На мой взгляд, самое реальное в ближайшее время — это влияние США и их нового лидера Джо Байдена", — сказал он.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что переговоры по Донбассу в тупике.

Источник Украина 24 Теги Донбасс Россия Игорь Романенко