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Вакцинация от коронавируса: врач рассказала о побочных реакциях после прививки Врач поделилась собственным опытом вакцинации от COVID-19

Врач Светлана Галич, которая уже вакцинировалась от коронавируса, рассказала в эфире канала "Украина 24" о процессе вакцинации и побочных реакциях.

"Я не сомневалась, считаю, что на современном этапе развития медицины вакцинация — это единственная правильная стратегия, которая позволяет остановить пандемию. Мои ощущения как человека и врача — я должна сделать все, чтобы так и было. Я знаю, что есть поствакцинальные реакции, они временные и не требуют вмешательства. У меня они также были — высокая температура, больше 38, боль в мышцах и месте инъекции. Я не пыталась их чем-то снять, было интересно, сколько они продлятся. Температура длилась где-то четыре часа, общее недомогание — где-то сутки. Утром я себя чувствовала здоровым человеком", — рассказала она.

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Врач отметила, что она не была в первой очереди на вакцинацию, так как уже переболела коронавирусом, но ее пригласили вакцинироваться, когда осталась невостребованная доза вакцины в уже вскрытом флаконе.

"У меня есть антитела, но я решила вакцинироваться, чтобы не было необходимости следить, когда они ослабнут", — добавила она.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" Максим Степанов рассказал, почему ряд медработников отказываются прививаться вакциной от коронавируса CoviShield.