11:28, Сегодня

"Большая стройка": Укравтодор построит новую бетонку в Одесский морской порт Дорога пойдет к автотрассе М-28 в обход улиц города

Укравтодор планирует уже в ближайшие дни начать строительство альтернативного маршрута в Одесский морской порт в рамках президентской программы "Большая стройка". Государственная дорога в порт обеспечит соединение с трассой М-28 Одесса — Южный в обход городских улиц. Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook.

Проект предусматривает строительство 5,3 км цементобетонной дороги по усиленной технологии, а также сооружение новой эстакады. Отдельно планируется создание площадки для отстоя большегрузного автотранспорта вместимостью около 300 грузовиков и площадки WiM для контроля за соблюдением весовых норм.

Сейчас маршрут в порт проходит по территории частного предприятия, которое с 2016 года собирает оплату с каждого грузовика, что заезжает/выезжает из порта.

Читайте также: Международная организация похвалила "Укравтодор" за важное новшество

Тендер на строительство дороги в Одесский морской порт завершился в прошлом месяце. Победителем стала компания "Ростдорстрой", которая начнет первые работы на объекте уже во второй половине марта, говорится в сообщении.

Накануне Европейская бизнес ассоциация обратилась к руководству страны по ситуации со строительством дороги в Одесский морской порт и поддержала реализацию проекта.

Также ЕБА отметила необходимость выделения земли под строительство новой дороги и полного финансирования проекта, которое составляет 2,2 млрд грн.

Ранее заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что 3 марта началась подготовка к достройке Дарницкого моста в Киеве. Соответствующий Меморандум подписали руководители Укравтодора и Укрзализныци, на балансе которой находится мост.