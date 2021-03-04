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"Забери свою ручку и отдай Медведчуку": Гончаренко резко ответил Шуфричу в прямом эфире Участники эфира поспорили из-за того, кому взять слово

Во время прямого эфира на телеканале "Украина 24" возникла перепалка между нардепами Нестором Шуфричем и Алексеем Гончаренко. Последний хотел ответить на реплику Шуфрича, но тот сразу обратился к депутату Галине Янченко. Гончаренко возмутился, что ему не дали высказаться.

Алексей Гончаренко: Что, уже "пани Галина"? Я хочу ответить!

Нестор Шуфрич: Леша, на тебе ручку с листиком, запиши.

Алексей Гончаренко: Оставь себе эту свою ручку и передай ее Медведчуку.

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Ранее народные депутаты из фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Максим Бужанский повздорили в прямом эфире при обсуждении событий на Майдане в феврале 2014 года.