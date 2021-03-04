Россия сама испугалась — Арестович о громком заявлении по Донбассу

В так называемой "ДНР" заявили, что Россия выходит из перемирия на Донбассе. Ситуацию прокомментировал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Нет никаких боевиков, есть российские войска. Все вооруженные формирования там подчиняются России и действуют по планам России. Это первый и второй армейский корпус Южного военного округа РФ. Второе, наличие марионеточных структур не означает, что они имеют субъектность, государственность, или что стоит на них ссылаться.

Мы расцениваем эти заявления как элемент медийного давления на нас накануне заседания, и как только Леонид Кравчук, глава делегации, заявил протест, они сразу сдали назад. Они сказали: "Нет-нет, мы ниоткуда не выходим, мы подтверждаем режим сохранения тишины, никакие договоренности не нарушены, давайте переходить к другим рабочим вопросам". То есть они сами испугались этого прецедента, потому что выход из режима прекращения огня — это нарушение договоренностей, в которых задействованы и Франция, и Германия. Понятно, что это будет перебор, и это подвело их самих", — сказал он.