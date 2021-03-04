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Международная организация похвалила "Укравтодор" за важное новшество "Инициатива по прозрачности инфраструктуры" оценила введение электронной тендерной документации

Электронная тендерная документация, введенная недавно Укравтодором в рамках Методики по закупкам службами автомобильных дорог в областях, позволит повысить прозрачность отрасли дорожного строительства. Об этом заявил исполнительный директор CoST Ukraine Святослав Абрамов.

По его словам, перевод тендерной документации в электронный вид приведет к уменьшению рисков при проведении закупок, а также будет способствовать снижению количества необоснованных дисквалификаций на торгах. Благодаря такому подходу вся информация, касающаяся как заказчиков, так и подрядчиков работ будет доступна всем желающим.

CoST Ukraine отмечает, что электронная документация будет способствовать более широкому внедрению неценовых критериев оценки тендерного предложения.

Абрамов также призвал Укравтодор ввести единый идентификатор инфраструктурного проекта.

"Прежде всего, в сфере управления инфраструктурой должен быть введен единый идентификатор инфраструктурного проекта - ID, по которому можно будет отследить количество и объем закупленных работ и услуг, в том числе по дополнительным договорам, а главное - сумму финансирования, направленного на их строительство или восстановление", - рассказал он.

Как пояснил Абрамов, в течение 2020 года CoST выявила случаи, когда в названии закупок дополнительных работ заказчиком не указывалось наименование объекта, что значительно усложняло расчет реальных затрат на тот или иной инфраструктурный проект. Зато введение единого идентификатора позволит четко понимать стоимость работ.

"Реализация комплекса этих мероприятий имеет целью не выявление каких-либо нарушений, а демонстрацию реальных показателей работы отрасли, которые являются важными в первую очередь для заказчиков работ, ведь они объективно показывают каждому заказчику работ и услуг - Укравтодору и местной власти – сколько всего можно сделать с конкретным бюджетом", - подчеркнул исполнительный директор CoST Ukraine.

CoST Ukraine - это инициатива, объединяющая представителей власти, общественности и бизнеса с целью обеспечения прозрачности и подотчетности строительства объектов инфраструктуры, осуществляемого за публичные средства, и уменьшение неэффективного управления объектами инфраструктуры.

Напомним, ранее глава Укравтодора Александр Кубраков рассказал, что агентство станет первой в Украине институцией, которая будет сотрудничать с ЕБРР в сфере борьбы с коррупцией.