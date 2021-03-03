10:36, Сегодня

Спецоперация России – Гордон об убийстве известного журналиста Мне известно намного больше, чем я могу сказать, заявил Гордон

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал об обстоятельствах смерти украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

«Я точно знаю, что Леонид Кучма в убийстве Гонгадзе не виноват. Мне известно намного больше, чем я могу сказать. Мне известны и заказчики преступления, да чего мне, они известны большому количеству людей – и заказчики, и исполнители, и устранители промежуточных звеньев, и мотивы, и кто стоял за преступлением», - отметил он.

Читайте также: "Премьером должен быть сильный управленец": Гордон назвал три фамилии

Главное заключается в том, подчеркнул Гордон, что это была спецоперация российских спецслужб, направленная конкретно против Кучмы.

«Кучма решил пойти в НАТО быстрыми семимильными шагами, и Россия ему показала тогда, на что она способна. Это все было увязано с прослушкой кабинета Кучмы. Это все звенья одной цепи. В этом деле уже нет ни одной детали, которая была бы неизвестна следствию. Почему об этом не говорят – потому что еще живы те, о ком я только что сказал», - заявил журналист.

Читайте также: Нобелевская премия на двоих - Гордон рассказал, кому ее нужно дать

Георгий Гонгадзе - украинский журналист, основатель интернет-издания "Украинская правда". Он исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по заключению экспертов, мог принадлежать журналисту. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет заключения.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.