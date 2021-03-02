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Вакцинация врачей: Степанов объяснил большое количество отказов Глава Минздрава рассказал, почему вакцинируются не все медики

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", почему ряд медработников отказываются прививаться вакциной от коронавируса CoviShield.

"Если мы берем медработников, надо понимать, что многие переболели, и, более того, еще не прошло 6 месяцев после болезни. Понятно, что есть какое-то количество людей, которые просто не хотят прививаться. Есть медработники до 30 лет. Они считают, что переболеют в легкой форме", — сказал он.

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По словам Степанова, медики с антителами откладывают вакцинацию на период, когда их защита ослабеет.

"Определенное количество людей переболело, определенное количество людей переболело бессимптомно, и сейчас, сделав тест, они увидели в себя антитела, и говорят, что через 2-3 месяца они будут прививаться, когда в этом будет смысл, чтобы быть более защищенными", — сказал он.

Ранее Степанов прокомментировал информацию о побочных эффектах от вакцины у людей, которым больше 65 лет.