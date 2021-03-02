19:51, Сегодня

Вакцинация людей старше 65 лет: Степанов прокомментировал тревожные слухи Министр здравоохранения рассказал, почему ходят слухи о рисках вакцинации у пожилых людей

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" прокомментировал слухи о том, что вакцина AstraZeneca (а также ее индийский аналог CoviShield, который поступил в Украину) может иметь больше побочных эффектов у людей старше 65 лет.

"Вакцина CoviShield и вакцина AstraZeneca — это одинаковые вещи. Просто когда компания AstraZeneca проводила клинические исследования, то основная группа добровольцев, а вы понимаете что они проводили опыты в условиях фактически вакцинно-военного положения — то эта группа добровольцев была до 65 лет. Просто клиническое исследования группы старше 65 лет проводили на очень маленьком количестве людей", — пояснил он.

Читайте также: Переболевший коронавирусом Степанов объяснил, зачем вакцинировался

Степанов сослался на опыт вакцинации, что уже есть в Украине.

"Страна, которая имеет 2-3 производителя, может себе позволить выбирать вакцины. Могу вам сказать, что у нас уже среди медработников определенное количество старше 65-70 лет, вакцинированных, работающих в ковидных больницах, — никаких реакций", — сказал он.

Ранее Максим Степанов рассказал, какие штаммы коронавируса обнаружены в Украине.