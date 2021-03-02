19:28, Сегодня

Отправили образцы за границу: Степанов рассказал, какие штаммы COVID-19 есть в Украине Министр здравоохранения рассказал, добрались ли до Украины мутации коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24" о штаммах коронавируса, которые сейчас имеются в Украине.

"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", — сказал он.

Читайте также: Вспышка коронавируса на Прикарпатье: мэр назвал две главные проблемы

Степанов рассказал, откуда и куда еще Украина направила образцы на исследование штаммов.

"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование", — сказал он.

Ранее Степанов рассказал, зачем вакцинировался, несмотря на уже перенесенный им коронавирус.